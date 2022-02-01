НБУ за два дня выкупил свыше $200 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 31 января по 1 февраля купил на межбанковском валютном рынке более $200 млн, а с начала января продал более $1,28 млрд, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.
"Для сбалансирования валютного рынка НБУ с начала 2022 года продал $1,28 млрд. (...) В последние дни мы наблюдаем подтверждение наших прогнозов. Тренд развернулся и уже происходит стабилизация валютного курса, укрепление гривни и превышение предложения над спросом. НБУ за последние два дня выкупил в резервы более $200 млн с рынка", – сказал он в ходе ежемесячной встречи компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник.
В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $220 млн, продал - $1,5 млрд.
В 2021 году Нацбанк купил в резервы $3 млрд 690,7 млн, продал $1 млрд 275,7 млн.
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