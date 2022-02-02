Зеленский сегодня проведет встречу с премьером Нидерландов

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«2 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом», — сообщили в ОП.
В 11:50 планируется выход Зеленского и Рютте к средствам массовой информации.
Напомним, 1 февраля в Киеве президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой был обсужден комплекс шагов относительно сдерживания российской агрессии. Важной темой переговоров стало укрепление обороноспособности Украины.
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