Зеленский сегодня проведет встречу с премьером Нидерландов

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«2 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Королевства Нидерланды Марка Рютте, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом», — сообщили в ОП.

В 11:50 планируется выход Зеленского и Рютте к средствам массовой информации.

Напомним, 1 февраля в Киеве президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе которой был обсужден комплекс шагов относительно сдерживания российской агрессии. Важной темой переговоров стало укрепление обороноспособности Украины.