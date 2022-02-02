Еще одна страна Европы существенно смягчает карантин против COVID-19

Во Франции со среды частично прекращено действие противоэпидемических ограничений, несмотря на рекордное число заражений COVID-19, о котором сообщалось в январе, сообщают западные СМИ.
Со среды в стране ношение масок на улице уже не обязательно, а ограничение на количество людей в концертных залах, на стадионах и на других крупных мероприятиях отменяется. Также дистанционная работа перестанет быть обязательной, однако власти по возможности рекомендуют французам продолжить работать из дома.
Отмена мер по борьбе с вирусом в среду является первой частью ослабления ограничений, о котором объявили в конце января. Второй этап снятия ограничений произойдет 16 февраля, тогда снова откроются ночные клубы, а стоячие места будут разрешены на концертах, спортивных мероприятиях и в барах.
При этом в стране наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19. Согласно данным Worldometer, 1 февраля во Франции было выявлено более 416 тыс. случаев заражения вирусом, а 25 января был установлен антирекорд по количеству заболеваний за 24 часа — более 501 тыс. случаев.
Ранее об отмене или частичной отмене ограничений заявили в Великобритании и Дании.
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