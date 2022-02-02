США перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию

Вашингтон намерен вскоре перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. — из США в ФРГ и Польшу. Об этом заявил в среду пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Текущая ситуация требует того, чтобы мы укрепили средства сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО. Президент Байден ясно дал понять, что США отреагируют на растущую угрозу для безопасности и стабильности Европы. Наша приверженность 5-й статье Североатлантического договора НАТО и коллективной безопасности остается непоколебимой. В рамках этих обязательств и с целью подготовки к ряду неожиданных ситуаций США вскоре перебросят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», — сказал он.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО.

«Я хочу ясно дать понять, что это не перманентные меры. Данные шаги предпринимаются в качестве ответа на текущую ситуацию в свете безопасности. Кроме того, эти силы не собираются воевать в Украине. Они будут обеспечивать надежную оборону наших союзников по НАТО», — подчеркнул Кирби.

По его словам, тысяча солдат, которые сейчас находятся в Германии, будут в ближайшие дни перемещены в Румынию. Они усилят примерно 900 американских военных, которые уже сейчас находятся там. Соответствующий запрос ранее поступил от румынских властей. Также дополнительно перебросят коло 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней. Эти силы будут направлены в Польшу и Германию. Согласно опубликованным Пентагоном данным, 1,7 тыс. военных будут направлены в Польшу, примерно 300 — в ФРГ.

Данные силы являются отдельными и дополнением к 8,5 тыс. военнослужащих США, которые находятся в состоянии повышенной готовности. Они в настоящее время не развернуты, но по-прежнему готовы к переброске.

Он уточнил, что перебрасываемый контингент будет находиться под командованием Соединенных Штатов, а не НАТО.

При этом власти США не исключают переброски в Европу в перспективе воинского подкрепления в дополнение к направляемому в ближайшие дни, заявили в Пентагоне.

«Мы не знаем, приняла ли Россия окончательное решение о дальнейшем вторжении в Украину, но ясно, что у нее есть такая возможность. Министерство обороны продолжит поддерживать дипломатические усилия, предпринимаемые Белым домом и Госдепом, чтобы добиться урегулирования. Мы не считаем, что конфликт неизбежен», — сказал Кирби.

Представитель Пентагона заявил, что Россия продолжает стягивать войска к украинским границам. Россия, по его словам, продолжает наращивать объединенные наступательные силы даже в течение последних 24 часов.

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства, это, в частности, происходит в западной части России и в Беларуси. По словам представителя Пентагона, российская сторона «не проявила каких-либо признаков заинтересованности или желания снизить напряженность».