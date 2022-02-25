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В Киеве желающим роздали уже 18 тыс. автоматов и боекомплектов

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В Киеве желающим роздали уже 18 тыс. автоматов и боекомплектов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что принял решение о возможности привлекать в составе Сил территориальной обороны людей старше 60 лет, готовых «морально и физически» оказывать сопротивление.

«Дорогие украинцы! 30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня», — сообщил министр в Facebook в пятницу.

Резников подчеркнул, что количество желающих присоединиться к рядам Сил ТрО растет, а оружие поступает еще.

Кроме этого, он сообщил о принятом решении, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать к Силам ТрО людей старше 60 лет, «которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага».

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«Также я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров», — проинформировал он.

Киев, территориальная оборона, война с Россией
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