В Киеве желающим роздали уже 18 тыс. автоматов и боекомплектов

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что принял решение о возможности привлекать в составе Сил территориальной обороны людей старше 60 лет, готовых «морально и физически» оказывать сопротивление.
«Дорогие украинцы! 30 часов идет полномасштабная атака России на наше государство. Благодаря героизму наших защитников и защитниц Украина выстояла первые, самые сложные сутки. Оккупанты понесли существенные потери. Сегодня мы будем сильнее. Ведь тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу. Горжусь каждым из вас! Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил ТрО в течение вчерашнего и сегодняшнего дня», — сообщил министр в Facebook в пятницу.
Резников подчеркнул, что количество желающих присоединиться к рядам Сил ТрО растет, а оружие поступает еще.
Кроме этого, он сообщил о принятом решении, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать к Силам ТрО людей старше 60 лет, «которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага».
«Также я почти всю ночь общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку. Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов наших партнеров», — проинформировал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016