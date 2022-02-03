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Турецкие беспилотники будут производить в Украине

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Турецкие беспилотники будут производить в Украине

Турецкие беспилотники Bayraktar будут производиться в Украине. Как заявил в четверг, 3 февраля, министр обороны Алексей Резников, стороны договорились о заключении рамочного соглашения о строительстве завода по производству дронов, подписать его планируется в ходе визита в Киев турецкой делегации.

«Планируется подписание рамочного соглашения о сотрудничестве Украина-Турция в сфере высоких военных технологий, — приводит слова Резникова агентство „Украинские новости“. — Одним из примеров наполнения этого соглашения будет завод по строительству дронов Bayraktar». По словам министра, также в нашей стране будет создан центр по обучению летчиков управлению беспилотными аппаратами разных категорий.

Резников указал, что по решению турецкой компании Bayraktar Savunma, производящей дроны, следующее их поколение будет использовать украинские двигатели «Мотор Сич».

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Также глава Минобороны заявил, что Киев готов принять предложение Турции о проведении в Стамбуле переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, но для этого необходимо согласие Москвы. «Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле, а также и в Женеве, и в Вене, в любом месте, где есть незаангажированность, независимость от одной из сторон, а именно от РФ. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона», — подчеркнул министр.

Двумя неделями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины. Сегодня турецкий лидер находится с визитом в Киеве.

Алексей Резников, Bayraktar
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