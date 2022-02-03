Полиция Киева запускает telegram-bot для анонимных сообщений о наркопреступлениях

Полиция Киева совместно с общественной организацией Hunters Kyiv запускает telegram-bot, который поможет анонимно и конфиденциально сообщить о наркопреступлениях, информирует полиция Киева.

«Для этого достаточно сфотографировать или зафиксировать видео, отправить геолокацию или оставить аудиосообщение, либо же анонимно предоставить адрес сбытчика наркотиков. Затем вашу заявку обработает модератор и передаст полицейским», — указано в сообщении полиции Киева, размещенном на странице в Facebook.

Телеграм-канал доступен по ссылке: https://t.me/StopdrugsSDK. Чат-бот: StopDangerKyiv