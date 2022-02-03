Британские санкции против РФ в случае вторжения в Украину применят автоматически

Новый пакет санкций, подготовленных Великобританией против России, будет применен автоматически и без предварительного обсуждения в случае российского вторжения в Украину. Об этом заявил в четверг глава британского правительства Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
«В последние два-три месяца Великобритания в числе первых озаботилась ответом и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Нужно, чтобы все понимали, что это, по сути, произойдет автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать», — сказал премьер-министр.
В понедельник британское правительство представило новое санкционное законодательство, которое позволит Лондону применить более широкий спектр ограничительных мер в отношении Москвы, если вторжение в Украину произойдет. Как пояснила глава МИД страны Лиз Трасс, британское правительство получит возможность «накладывать ограничения на любую компанию, которая связана с российским государством, занимается бизнесом, представляющим большое экономическое значение для российского государства, или действует в секторе стратегического значения для российского государства». Введение санкций возможно также в отношении руководителей и собственников таких компаний. По словам Трасс, речь идет о самом жестком санкционном режиме, который когда-либо применялся в отношении РФ.
Напомним, ранее Джонсон уже говорил о том, что санкции против РФ начнут действовать, как только нога российского солдата ступит на землю Украины.
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