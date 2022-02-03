Канцлер Австрии обвинил РФ в повышении цен на газ в Европе

Цены на газ резко выросли на фоне ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает Kronen Zeitung.

«Очевидно, что между Россией и „Газпромом“ существует очень хорошо согласованная стратегия», — сказал Нехаммер.

По его словам, в ситуации с газовым рынком наблюдается «очень неприятная смесь», поскольку есть и другие факторы, которые приводят к подорожанию топлива.

Осенью прошлого года биржевая цена на газ в Европе побила рекорды. Затем она постепенно снизилась, но к декабрю вновь поднялась, превысив $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. На фоне этой ситуации группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» манипулирует ценами на газ на европейском рынке, чтобы таким образом ускорить запуск трубопровода «Северный поток-2».