Падение акций материнской компании Facebook стало крупнейшим обвалом на корпоративном рынке США

Акции материнской компании Facebook — Meta Platforms — обвалились на 26,6% на момент открытия торговой сессии на бирже NASDAQ, до $237,7 за бумагу. По состоянию на 17:15 по Киеву цена скорректировалась до $245,35. Последний раз котировки компании находились на этом уровне 20 июля 2020 года.

Это стало худшим однодневным обвалом для любой из американских компаний в истории фондового рынка, сообщает Bloomberg. Meta Platforms в моменте теряла более $200 млрд капитализации — это больше стоимости 470 компаний из индекса S&P 500. Рыночная стоимость Meta на момент предыдущего закрытия торгов 2 февраля составляла около $900 млрд.

Компания «оказалась в центре идеального шторма», — пишет аналитик Truist Securities Юссеф Сквали. В отчете за октябрь-декабрь, который стал первым квартальным отчетом после ребрендинга и переориентации на развитие метавселенной, Meta Platforms сообщила, что в январе-марте 2022 года рост выручки может составить 3-11%, что станет худшей динамикой за ее историю. При этом годом ранее рост выручки составил 48%, отмечает Barron’s. Ожидаемый доход за первый квартал составит от $27-29 млрд, тогда как аналитики ожидали $30,15 млрд.

Компания впервые раскрыла финансовые результаты подразделения Reality Labs, которое инвестирует в метавселенную и виртуальную реальность: его операционные убытки составили $3,3 млрд.

Также технологический гигант столкнулся с недостаточно высокой монетизацией быстрорастущего сегмента коротких видео Reels, конкурирующего с платформой TikTok (принадлежит Bytedance).

Сопоставимый, хотя и меньшего масштаба, обвал котировок компании случился в июле 2018 года, когда акции упали на 19% на фоне новости, что около 44% молодых пользователей в США в возрасте от 18 до 29 лет перестали пользоваться мобильным приложением Facebook из-за незащищенности персональных данных, по данным опроса исследовательской организации Pew Research Center. Это привело к снижению капитализации компании примерно на $120 млрд.