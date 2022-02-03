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Netflix анонсировал новинки 2022 года

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Netflix анонсировал новинки 2022 года

Стриминговый сервис Netflix анонсировал программу премьер в предстоящем году: новые проекты будут выходить каждую неделю, сообщили в пресс-службе платформы.

Среди новинок — разнообразие жанров от боевиков до аниме, участие знаменитых голливудских актеров и режиссеров, а также дебютные работы.

Так, в этом году выйдет фильм «Серый человек» режжиссеров Энтони и Джо Руссо. Это боевик о противостоянии профессиональных убийц — экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри (Райан Гослинг) и охотящегося на него бывшего коллеги Ллойда Хэнсена. По данным Deadline, картина станет самым дорогостоящим проектом стриминга.

В центре сюжета фильма «Имя наше — Адам» (реж. Шон Леви) космонавт, который попадает в прошлое и встречает там 13-летнюю версию самого себя. В проекте заняты Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и Зои Салдана.

Мультфильм «Пиноккио» (реж. Гильермо дель Торо) — мрачная версия сказки о деревянной кукле, которая мечтает стать настоящим мальчиком, снятая по технологии стоп-моушн от режиссера «Лабиринта фавна», «Багрового пика» и «Аллеи кошмаров».

«Достать ножи 2» (реж. Райан Джонсон) — продолжение истории о частном детективе Бенуа Бланке, который берется за расследование нового убийства. В главной роли — Дэниэл Крейг.

«Человек-обезьяна» (реж. Дев Патель) — режиссерский дебют актера Дева Пателя («Миллионер из трущоб»). Человек-обезьяна это индийское мифическое божество Хануман, обезьяноподобный воин. Главную роль в триллере исполнит сам Патель.

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Netflix также анонсировал выпуск эпического научно-фантастического фильма «The Mothership» с Холли Берри, комедийные проекты с Джоном Хиллом и Эдди Мерфи («You People») и Кевином Хартом и Марком Уолбергом («Me Time»), анимационный фильм «The Sea Beast, Slumberland» с Джейсоном Момоа, а также два релиза с Адамом Сэндлером («Hustle», «Spaceman») и многое другое.

Ранее Netflix заявил, что в 2022 году выпустит 25 южнокорейских сериалов на волне популярности «Игры в кальмара», ставшего самым успешным и масштабным шоу на платформе (1,6 млрд часов просмотра).

Среди новых корейских релизов этого года — сериал про зомби «Мы все мертвы», адаптация популярного испанского сериала «Бумажный дом», а также боевик «Seoul Vibe», сюжет которого разворачивается на фоне Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, и драма о женской дружбе «Тридцать девять».

Netflix
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