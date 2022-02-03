СМИ назвали дату визита канцлера ФРГ Шольца в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Москву 15 февраля, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Конфликт (вокруг ситуации с запретом вещания канала RT DE в Германии и Deutsche Welle в России, — Ред.) создает дополнительную напряженность перед визитом канцлера Германии Олафа Шольца в Москву 15 февраля», — пишет издание.

Сообщается, что у Шольца также планируются поездки в Вашингтон и Киев и встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой в Берлине 8 февраля.

Эти встречи, как пишет Suddeutsche Zeitung, позволят канцлеру «сильнее включиться в кризисную дипломатию» по предотвращению угрозы нападения России на Украину.

Накануне, 2 февраля, Шольц сообщил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным после поездки в США. Он добавил, что встреча с российским лидером уже запланирована, но точную дату не назвал.

Неделей ранее Шольц на пресс-конференции с Макроном сказал, что России следует предпринять шаги по снятию напряженности в ситуации вокруг Украины, и добавил, что Берлин ждет от Москвы однозначных мер, которые позволили бы осуществить деэскалацию.

Шольц, вступивший в должность канцлера ФРГ в декабре прошлого года, еще не встречался с Путиным. 21 декабря они по телефону обсудили предложения России по безопасности в Европе и ситуацию в Украине.