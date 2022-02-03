Войти
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
соседи
Лукашенко хочет больше оружия, чтобы защищаться от Украины
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Нерезиденты забрали из ПХГ Украины почти все свои запасы газа

486
Нерезиденты забрали из ПХГ Украины почти все свои запасы газа

В январе 2022 года из режима «таможенный склад» в подземных хранилищах (ПХГ) Украины выведено 0,45 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

Если на 1 января 2022 года иностранные компании хранили в режиме ТС 0,54 млрд куб. м газа, а резиденты — 0,53 млрд куб. м, то на 1 февраля запасы нерезидентов уменьшились до 0,2 млрд куб. м, а украинских компаний — до 0,42 млрд куб. м.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», ТС-запасы нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов — в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м).

Выводимый из «ТС» природный газ может быть реализован на территории Украины либо реэкспортирован из страны.

Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект об увольнении главы МВД Монастырского

Как сообщалось, режим ТС позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.

газ, ПХГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016