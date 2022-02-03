Нерезиденты забрали из ПХГ Украины почти все свои запасы газа

В январе 2022 года из режима «таможенный склад» в подземных хранилищах (ПХГ) Украины выведено 0,45 млрд куб. м газа, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».
Если на 1 января 2022 года иностранные компании хранили в режиме ТС 0,54 млрд куб. м газа, а резиденты — 0,53 млрд куб. м, то на 1 февраля запасы нерезидентов уменьшились до 0,2 млрд куб. м, а украинских компаний — до 0,42 млрд куб. м.
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», ТС-запасы нерезидентов по сравнению с 1 февраля 2021 года снизились в 38,6 раза (на 7,51 млрд куб. м), резидентов — в 2,1 раза (на 0,48 млрд куб. м).
Выводимый из «ТС» природный газ может быть реализован на территории Украины либо реэкспортирован из страны.
Как сообщалось, режим ТС позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет без уплаты налогов и таможенных сборов при дальнейшей его транспортировке с территории страны.
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