Украинцы ввозят все больше подержанных автомобилей

Украинцы за первый месяц 2022 года зарегистрировали 31,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что почти на четверть превысило показатель января прошлого года, сообщила ассоциация «Укравтопром».

По ее данным, этот показатель также в шесть раз больше объема продаж новых легковых авто.

«Укравтопром» указал, что более половины зарегистрированных машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями, доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО — 7%. На электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом.

Ассоциация уточнила, что самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane — 2174 автомобиля, за которым следовал Volkswagen Golf — 1917.

В пятерке также Volkswagen Passat — 1791, Skoda Octavia — 1460 и Ford Focus 1088 зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.