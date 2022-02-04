Украинцы ввозят все больше подержанных автомобилей

Украинцы за первый месяц 2022 года зарегистрировали 31,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что почти на четверть превысило показатель января прошлого года, сообщила ассоциация «Укравтопром».
По ее данным, этот показатель также в шесть раз больше объема продаж новых легковых авто.
«Укравтопром» указал, что более половины зарегистрированных машин (52%) были оборудованы бензиновыми двигателями, доля дизельных авто составила 37%, автомобилей с ГБО — 7%. На электромобили и гибриды пришлось 4% впервые зарегистрированных в январе легковушек с пробегом.
Ассоциация уточнила, что самым популярным подержанным автомобилем стал Renault Megane — 2174 автомобиля, за которым следовал Volkswagen Golf — 1917.
В пятерке также Volkswagen Passat — 1791, Skoda Octavia — 1460 и Ford Focus 1088 зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.
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