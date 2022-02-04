Кабмин хочет привить от COVID-19 до конца года не менее 70% взрослого населения

От COVID-19 до конца 2022 года должны быть провакцинированы не менее 70% взрослых украинцев и не менее 80% лиц старше 60 лет, указано в обновленном Национальном плане вакцинации от COVID-19, утвержденном распоряжением Кабинета министров № 123 от 2 февраля.

Согласно обнародованному в пятницу тексту распоряжения, областные госадминистрации и Киевская ГГА должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних лиц в возрасте от 12 до 18 лет, а также обеспечить функционирование центров вакцинации, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в том числе с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

Кроме того, местные власти должны создать межведомственные региональные координационные комиссии по выполнению Нацплана под председательством должностных лиц на уровне не ниже заместителя руководителя ОГА и КГГА, а также утвердить региональные планы вакцинопрофилактики на период до 31 декабря 2022 года.

Как сообщалось, Кабмин на заседании в среду утвердил Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2022 год, предусматривающий наращивание темпов вакцинации населения и норму об утверждении региональных планов.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год. При этом ключевым приоритетом на 2022 год является дальнейшее увеличение охвата населения вакцинацией: завершение полного курса вакцинации (2 дозы), проактивный поиск и вакцинация тех, кто еще не привился, а также ревакцинация бустерной дозой тех, кто получил базовый курс прививки в 2021 году.