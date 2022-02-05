Fitch понизило прогноз рейтинга Украины

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне «B», но понизило прогноз по нему с «позитивного» до «стабильного», говорится в релизе агентства.

Оно объяснило свое решение «ожиданием более продолжительного периода повышенной напряженности с Россией» и «повышенной вероятностью конфликта».

Кроме того, агентство ссылается на «ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов» — все это «увеличило риски, связанные с внешним финансированием».

При этом агентство исходит из того, что полномасштабного военного конфликта между Москвой и Киевом удастся избежать из-за «вероятных экономических, военных и геополитических затрат и рисков» нападения на Украину для России. Поэтому прогноз понижен лишь до «стабильного». Эксперты рассчитывают, что принимаемые украинскими властями в экономической сфере действия помогут смягчить последствия возможной конфронтации.

Fitch спрогнозировало замедление роста ВВП Украины до 2,9% в 2022 году (прогноз ниже августовского на 1 п.п.), в 2023 году рост экономики должен вырасти до 3,5%. Инфляция, как ожидается, в первой половине года вырастет до 10%, но к концу года может снизиться до 7,9%.

Напомним, 1 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что экономика страны стабилизируется, финансовая система находится под контролем. По его словам, мировые финансовые рынки оценивают будущее Украины «с оптимизмом».