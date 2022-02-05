США попросили Японию поддержать санкции против РФ в случае вторжения в Украину

США просят Японию рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер экономического характера против России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что для Японии это крайне сложный вопрос, поскольку санкционная политика может привести к ухудшению ее отношений с РФ и негативно отразиться на переговорах по вопросу о мирном договоре. Вместе с тем в Токио во второй половине мая ожидают визита американского президента Джо Байдена. Поэтому основное внимание будет приковано к тому, насколько далеко Япония как союзник США и член Группы семи сможет зайти в вопросе рестрикций против России в случае их реального ужесточения Западом.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси на этой неделе ушел от ответа на вопрос о возможности введения санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину, назвав его гипотетическим. Вместе с тем, как показал недавний социологический опрос, проведенный газетой Nikkei, мнения японской общественности разделились практически поровну по поводу того, следует ли стране присоединяться к санкционной политике Запада. 45% респондентов полагают, что в связи с ситуацией вокруг Украины Японии «следует принимать независимые решения, учитывая собственные отношения с Россией». В то же время 43% опрошенных считают, что Токио «должен идти в ногу» с Вашингтоном в вопросе об антироссийских ограничительных мерах.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и Байден на прошедших 21 января в онлайн-формате переговорах «подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России в Украину». Как заявил Кисида, лидеры двух государств условились, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат взаимодействие с целью жесткого ответа на любую агрессию против Украины.