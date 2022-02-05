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Bild сообщила о планах РФ создать «народную» Раду, марионеточное правительство и лагеря в Украине

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Bild сообщила о планах РФ создать «народную» Раду, марионеточное правительство и лагеря в Украине

Немецкая газета Bild со ссылкой на данные разведки опубликовала якобы разработанный российскими властями план на период после вторжения в Украину.

По информации издания, он включает несколько этапов:

Первая стадия — захват городов. После победы над украинскими войсками российская армия планирует подчинить себе крупнейшие населенные пункты. Для этого в украинских городах начнут свою активную деятельность уже находящиеся в них лояльные Москве политики и сотрудники спецслужб, задачей которых будет «установить пророссийское руководство» и договориться о передаче этих городов России. После этого все крупные города «мирным путем» перейдут под контроль Москвы.

После капитуляции городов начнется вторая стадия: власти России создадут «народную Раду» вместо Верховной Рады. В новом, марионеточном законодательном органе будут работать так называемые представители, ранее выбранные российскими спецслужбами. После этого будет создано подконтрольное России правительство.

На третьем этапе новое правительство объявит в стране чрезвычайное положение и создаст лагеря, куда отправят украинцев, отказавшихся сотрудничать с РФ. Пророссийское руководство, по данным издания, будет подавлять любое сопротивление, при этом за образец могут быть взяты действия белорусских властей после протестов в этой стране.

Все этапы плана будут, по версии таблоида, сопровождаться пропагандой в российских СМИ в Украине и в западных странах. «Для России успех всей кампании будет зависеть от контроля над завоеванными территориями, от того, удастся ли ей по-настоящему сломить украинский народ, а также от получения признания и легитимности нового правительства», — цитирует Bild отчет разведки.

Итогом всех этих действий будет формирование в Украине полицейского государства, которое должно будет создать условия для общенационального референдума по присоединению к России. В результате Москва планирует создать новое союзное государство, состоящее из России, Украины и Беларуси, утверждает Bild.

Издание указывает, что пока непонятно, будет ли задействован именно этот сценарий, но подготовка к нему уже ведется. В частности, в разработке плана участвует ФСБ, которая обучает пророссийские группы для их размещения в Украине.

По данным Bild, полномасштабное вторжение России в Украину сейчас видится наиболее вероятным вариантом развития событий. Разведка сообщает, что нападение может произойти уже в феврале и в любом случае не позднее марта, «если Путин не передумает».

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Российское посольство в Германии в ответ на просьбу Bild прокомментировать изложенный план назвало его «странной смесью спекуляций и слухов».

Ранее о планах Москвы установить на Украине пророссийскую власть сообщал британский МИД на основании сведений американской разведки.

отношения с Россией
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