НАТО разрабатывает план против зависимости от газа из России

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Германией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.
Издание отмечает, что в НАТО изучают инициативу о новом трансграничном соединении с Францией спустя три года после блокировки инициативы по созданию газопровода Midcat испанскими и французским регуляторами из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.
«Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — пояснила газета, ссылаясь на источники в правительстве Испании.
Подчеркивается, что Германия проявляет большой интерес к такому проекту. В Евросоюзе называют высокую зависимость ФРГ от российского газа «одной из геостратегических слабостей ЕС».
Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.
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