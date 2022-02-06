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НАТО разрабатывает план против зависимости от газа из России

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НАТО разрабатывает план против зависимости от газа из России

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Германией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Издание отмечает, что в НАТО изучают инициативу о новом трансграничном соединении с Францией спустя три года после блокировки инициативы по созданию газопровода Midcat испанскими и французским регуляторами из-за нерентабельности его строительства в рамках перехода на возобновляемые источники энергии.

«Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», — пояснила газета, ссылаясь на источники в правительстве Испании.

Подчеркивается, что Германия проявляет большой интерес к такому проекту. В Евросоюзе называют высокую зависимость ФРГ от российского газа «одной из геостратегических слабостей ЕС».

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Германия зависит примерно на 55% от российского газа, сообщил ранее вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. При этом он отметил, что ФРГ расширила свои возможности по диверсификации путей поставок.

Россия, газ, НАТО
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