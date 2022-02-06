В воскресенье в Украину прибыли транспортные самолеты с военной помощью из США и Британии

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр).

По имеющимся данным, с середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в том числе в Киев и Львов.