Меру пресечения депутату Кузьминых выберут завтра

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения уличенному во взяточничестве народному депутату Сергею Кузьминых на вторник, 8 февраля, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в суде.
«Заседание перенесено на 8 февраля, 9:45. Причина переноса заседания — отсутствие у Кузьминых документа, подтверждающего его личность», — уточнили в ВАКС.
Из обнародованного в СМИ видео следует, что, покидая судебное заседание, Кузьминых оттолкнул представителя стороны обвинения, пытавшегося вручить ему повестку на заседание во вторник.
Как уточнили агентству в суде, потасовка произошла на выходе из зала заседания, депутат оттолкнул детектива НАБУ, и тот упал.
Как сообщалось, 7 февраля НАБУ сообщило о задержании объявленного в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Заседание по избранию меру пресечения должно было состояться в понедельник.
Сторона обвинения намерена просить суд об аресте Кузьминых с альтернативой залога.
28 января НАБУ разоблачило Кузьминых во время получения взятки в 558 тыс. грн. «По информации следствия, депутат получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщало НАБУ.
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