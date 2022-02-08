Трамп назвал «Северный поток — 2» капитуляцией ФРГ перед Россией

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство ФРГ за его позицию по проекту российского газопровода «Северный поток 2», заявив, что европейская страна теперь является «заложницей России».

Выступая во вторник в эфире телеканала Fox Business, бывший хозяин Белого дома рассказал, как пытался отговорить экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель от того, чтобы выдать разрешение на прокладку «Северного потока 2» в территориальных водах ее страны.

«Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода. И я заявил тогда: «Я не верю, что вы это делаете», — сказал Трамп.

Бывший американский лидер вспомнил, как по этому поводу несколько лет назад на одной из встреч в шутку вручил Меркель белый флажок.

«Я сказал тогда: «Вот вам белый флаг». Она спросила меня, зачем он. Я ответил: «Это чтобы капитулировать, потому что вы немедленно капитулируете перед Россией, как только заключите сделку с Россией», — отметил Трамп.

Он также раскритиковал действующего главу правительства Германии Олафа Шольца за то, что тот во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом ни разу не упомянул о закрытии «Северного потока 2» в случае эскалации вокруг Украины. «Откровенно говоря, Германия разваливает НАТО», — подчеркнул Трамп.