Макрон оптимистично настроен перед встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что оптимистично настроен в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«Я настроен оптимистично в разумной степени. Но я не верю в спонтанные чудеса», — цитирует Макрона телеканал BFM TV.

Макрон 7 февраля проведет переговоры с Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ — не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

Спецборт французского лидера направляется в настоящий момент в российскую столицу.