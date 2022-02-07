Между Киевом и Варшавой хотят пустить высокоскоростной поезд

Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и готовятся к его презентации на уровне Европейского Союза.
Как сообщило Министерство инфраструктуры Украины на Facebook-странице, таковы итоги визита главы ведомства Александра Кубракова, его заместителя Мустафы Найема и главы АО «Укрзализныця» Александра Камышина в Польшу.
По данным ведомства, строительство евроколеи Киев-Варшава позволит сократить время в пути из одной столицы в другую ж/д транспортом на четыре часа.
Кроме того, в ходе переговоров с обсуждалась реконструкция участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, который не эксплуатируется с 1995 года. В настоящее время идет поиск источников финансирования данного проекта.
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