Между Киевом и Варшавой хотят пустить высокоскоростной поезд

Украина и Польша совместно нарабатывают план реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой и готовятся к его презентации на уровне Европейского Союза.

Как сообщило Министерство инфраструктуры Украины на Facebook-странице, таковы итоги визита главы ведомства Александра Кубракова, его заместителя Мустафы Найема и главы АО «Укрзализныця» Александра Камышина в Польшу.

По данным ведомства, строительство евроколеи Киев-Варшава позволит сократить время в пути из одной столицы в другую ж/д транспортом на четыре часа.

Кроме того, в ходе переговоров с обсуждалась реконструкция участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, который не эксплуатируется с 1995 года. В настоящее время идет поиск источников финансирования данного проекта.