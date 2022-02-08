Литва хочет купить у США системы залпового огня

Литва намерена приобрести для своих вооруженных сил американские системы залпового огня. Об этом во вторник заявил журналистам командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«По вопросу приобретения систем залпового огня идут переговоры, согласования, по данному вопросу видна перспектива, — сказал он. — Прежде всего рассчитываем на контракт с США».

Договор о закупке вооружения, по словам генерал-лейтенанта, планируется подписать в 2022 году. «Системы в таком случае могли бы быть поставлены в 2026 году», — отметил Рупшис.

Вооружением Литва намерена оснастить сначала одну батарею, а затем сформировать артиллерийский батальон.