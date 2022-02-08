В ЕС собираются смягчить правила въезда для вакцинированных

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что на этой неделе могут появиться новые правила, связанные с облегчением въезда в ЕС вакцинированных.
«Мы над этим работаем на уровне Франции и Европы. На этой неделе, без сомнения, появятся новые европейские правила для вакцинированных, которые прибывают в ЕС. Это будет облегчение режима», — сказал Бон во вторник в эфире телеканала France 2.
Он также отметил, что в ближайшие дни в республике может быть объявлено об отмене тестов по прибытии в страну для тех, кто прошел вакцинацию.
Во Франции наблюдается снижения числа заболевших коронавирусом. По состоянию на 7 февраля в стране, по данным Национального агентства общественного здравоохранения, было выявлено около 46 тыс. инфицированных, в то время как 6 февраля было зарегистрировано около 155 тыс. заболевших, а 5 февраля — более 214 тыс. случаев. Антирекорд по числу инфицированных был зафиксирован во Франции 25 января — за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся.
В стране постепенно снижается число заболевших на 100 тыс. жителей. В настоящий момент этот показатель составляет около 2,6 тыс. на 100 тыс. человек, в конце января — более 3,5 тыс. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти около 133 тыс. французов. При этом за последнюю неделю в стране умерли более 1,8 тыс. человек.
В стране с 24 января введен в действие вакцинный пропуск, необходимый для посещения ресторанов, театров, кинозалов. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная, прививка). Вакцинный пропуск будет действовать до июля. По состоянию на 1 февраля полный курс вакцинации в стране прошли 52,8 млн человек, более 36 млн французов получили бустерную дозу.
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