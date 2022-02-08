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В Кремле считают преждевременным говорить о «финляндизации» Украины

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В Кремле считают преждевременным говорить о «финляндизации» Украины

Тема возможного нейтрального статуса Украины во многом зависит от позиции Киева, об этом пока преждевременно говорить. Такое мнение во вторник высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждаются ли по итогам российско-французских переговоров перспективы «финляндизации» (то есть приобретения страной нейтрального статуса с лояльной политикой по отношению к РФ — Ред.) Украины.

«Финляндизация — это хорошо, но есть конституция и доктринальные документы Украины, где речь идет, скорее, о том, что является „антифинляндизацией“ Украины в этом понимании. Поэтому там много вопросов», — сказал представитель Кремля.

Он в целом затруднился сказать, можно ли озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном на встрече 7 февраля с президентом РФ Владимиром Путиным предложения сформулировать как придание Украине нейтрального статуса. «Все-таки по инициативам Макрона нужно обращаться к французской стороне, а не к нам. И, конечно, еще все-таки зависит все от самого Киева. Поэтому чего сейчас об этом говорить. Давайте дождемся, что будет на переговорах Макрона в Киеве», — сказал представитель Кремля.

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Песков при этом напомнил о словах Путина, что в идеях Макрона есть рациональные зерна, на основе которых можно продолжать работу. «Но во многом это, конечно, будет зависеть от того, в каком ключе пройдут его обсуждения в Киеве сегодня и в каком ключе состоятся дальше его обмены мнениями с коллегами по ЕС и НАТО», — подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что после визита Макрона в Киев президенты РФ и Франции планируют «в ближайшее время опять созвониться и сверить часы». Конкретную дату планируемого разговора Песков не назвал, подчеркнув, что он состоится, когда лидеры посчитают это необходимым.

Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, отношения с Россией
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