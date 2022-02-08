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Украина не дала никаких письменных ответов на документы ОРДЛО

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Украинская делегация на заседании политической рабочей подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 8 февраля не предоставляла письменных ответов на предложенные документы оккупационной администрации ОРДЛО, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

«Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи (советников лидеров — Ред.) Нормандской четверки в Париже, взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров) оказалось правдой. Вот только насчет обязательств Киева, московские марионетки выдали в нем желаемое за действительное. Сегодня состоялось заседание политической рабочей группы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала», — написал Гармаш на своей странице в Facebook.

По его словам, Украинская делегация в ТКГ готова обсуждать все предложения, которые находятся в работе, однако никаких договоренностей со стороны Украины о письменной форме реагирования нет.

Ранее ряд украинских СМИ распространили сообщения со ссылкой на представителей самопровозглашенных «республик» о том, что якобы на встрече советников лидеров Нормандского формата в Париже 26 января текущего года «украинская сторона в лице главы Офиса президента Андрея Ермака взяла на себя обязательство под гарантии Германии и Франции представить в ТКГ письменную реакцию на все предложения ОРДЛО по урегулированию конфликта на Донбассе с целью начать предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию».

В частности, представители террористических образований «ожидают» уже к моменту следующего заседания ТКГ, 9 февраля, получить ответ Украины по параметрам будущего режима особого статуса, снятию экономической блокады с ОРДЛО и освобождению задержанного так называемого представителя ОРДЛО в Совместном центре по координации и контролю за прекращением огня (СЦКК) на Донбассе.

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Позднее советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя это агентству «Интерфакс-Украина», заявил, что какие-либо юридические обязательства представителей Украины в ТКГ и Нормандском формате перед представителями оккупационных структур ОРДЛО отсутствуют, а лично ему «крайне странно видеть, как некоторые украинские СМИ берут на себя функцию доставки сообщений в интересах оккупантов».

При этом он уточнил, что игнорирование украинскими СМИ задекларированных Украиной принципиальных подходов к Минскому процессу является элементом сознательной или несознательной коллаборации с государством-агрессором.

Донбасс, ОРДЛО, ТКГ
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