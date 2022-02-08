Украинские банки в 2021 году удвоили доходы

Банки в Украине в 2021 году увеличили прибыль вдвое — до 77,5 млрд грн, а десятка наиболее прибыльных банков значительно изменились.
Соответствующие данные обнародовал НБУ.
Только государственные банки в прошлом году заработали 42,7 млрд грн, из которых будут платить дивиденды государству. Еще 22,3 млрд грн заработали банки иностранных групп, а 12,6 млрд грн — банки с частным капиталом.
В прошлом году банковская система заработала 39,7 млрд грн, то есть сектор вырос более чем на 95%.
Традиционно первую десятку возглавляет государственный Приватбанк с прибылью 35,1 млрд грн (+44% против 2020 года).
Также среди наиболее прибыльных банков — Райффайзен банк австрийской группы Raiffeisen, ПУМБ Рината Ахметова, государственный Укргазбанк и дочь российского Сбербанка МР Банк.
В десятку прибыльных банков вошел также государственный Укрэксимбанк, в прошлом году получивший 5,6 млрд грн убытка. Также в этом году в наиболее прибыльные банки вошли Укргазбанк и Универсал банк.
В то же время убыточными 2021 год закончили 5 банков: Альпари Банк (-6,1 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (-27,9 млн грн), БТА Банк (-32 мл грн), Юнекс Банк (-50 млн грн), Правэкс Банк (-266,2 млн. грн).
Суммарный убыток банков в 2021 году сократился с −6,4 млрд грн до −382 млн грн.
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