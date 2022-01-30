Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что требовал от союзников страны по НАТО «платить свою долю» за защиту своих границ, однако при Джо Байдене другие страны решили, что можно этого не делать — это, по его мнению, стало одной из причин кризиса в Украине. Трансляцию выступления республиканца перед сторонниками в штате Техас вел телеканал C-SPAN.
«Я давал понять, что, если Европа беспокоится о своих границах, она должна будет платить», — подчеркнул Трамп. После прихода к власти Байдена другие государства решили, что теперь им не нужно «платить по счетам, делать свою работу и рисковать жизнями»: вместо них это могут делать «тупые американцы», пояснил бывший глава государства
«Одна из причин, почему мы видим эту опасную ситуацию в Украине: как только Байден пришел к власти, другие страны решили, что наступили старые добрые времена, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами», — считает Трамп.
45-й президент США обвинил своего преемника в некомпетентности, которая, по его мнению, может привести к третьей мировой войне. Трамп также считает, что американские власти должны в первую очередь защитить границы не Украины, а Соединенных Штатов — от мигрантов, «которым не должно быть разрешено» попадать в страну.
Трамп не впервые критикует политику Байдена. В середине января он заявил, что если бы еще занимал пост президента США, то Россия не решилась бы проявить агрессию по отношению к Украине. По его словам, российский президент Владимир Путин не беспокоится из-за Байдена, поскольку видел «жалкое бегство» США из Афганистана. Бывший американский лидер считает, что обострение между Москвой и Киевом не произошло бы при его администрации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016