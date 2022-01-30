Трамп назвал одну из причин ситуации вокруг Украины

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что требовал от союзников страны по НАТО «платить свою долю» за защиту своих границ, однако при Джо Байдене другие страны решили, что можно этого не делать — это, по его мнению, стало одной из причин кризиса в Украине. Трансляцию выступления республиканца перед сторонниками в штате Техас вел телеканал C-SPAN.

«Я давал понять, что, если Европа беспокоится о своих границах, она должна будет платить», — подчеркнул Трамп. После прихода к власти Байдена другие государства решили, что теперь им не нужно «платить по счетам, делать свою работу и рисковать жизнями»: вместо них это могут делать «тупые американцы», пояснил бывший глава государства

«Одна из причин, почему мы видим эту опасную ситуацию в Украине: как только Байден пришел к власти, другие страны решили, что наступили старые добрые времена, когда можно было пользоваться Соединенными Штатами», — считает Трамп.

45-й президент США обвинил своего преемника в некомпетентности, которая, по его мнению, может привести к третьей мировой войне. Трамп также считает, что американские власти должны в первую очередь защитить границы не Украины, а Соединенных Штатов — от мигрантов, «которым не должно быть разрешено» попадать в страну.

Трамп не впервые критикует политику Байдена. В середине января он заявил, что если бы еще занимал пост президента США, то Россия не решилась бы проявить агрессию по отношению к Украине. По его словам, российский президент Владимир Путин не беспокоится из-за Байдена, поскольку видел «жалкое бегство» США из Афганистана. Бывший американский лидер считает, что обострение между Москвой и Киевом не произошло бы при его администрации.