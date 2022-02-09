Саакашвили спел гимн Украины на суде

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств до 9 млн лари (около $3 млн), спел гимн Украины, сообщают местные СМИ.

Саакашвили начал свое выступление с того, что назвал все обвинения беспочвенными, обвинил прокуроров и суд в коррупции. Это вызвало ажиотаж в зале суда и словесную перепалку сторон. После этого адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент стал подпевать.

Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили традиционный митинг в поддержку экс-президента. Они раскрыли плакат с надписью «#Freemisha». Саакашвили уже покинул зал суда. На данный момент сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

В 2014 году Саакашвили было предъявлено обвинение в растрате на сумму 8,8 млн лари (около $3 млн по текущему курсу). По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009-2012 годах на личные нужды Саакашвили, в частности «на оплату услуг зарубежных поваров, массажисток, косметологов, дизайнера», а также на приобретение предметов роскоши, на аренду в ходе зарубежных поездок яхт, самолетов, на оплату расходов сопровождающих лиц. По этому делу также проходит депутат парламента Грузии, бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия.

Саакашвили 1 октября 2021 года задержали в Грузии, куда он вернулся за день до муниципальных выборов. Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал в Украине и имеет гражданство нашей страны.