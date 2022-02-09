Словакия извинилась за инцидент с флагом Украины в парламенте

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за то, что депутат парламента облил водой флаг Украины.
«Мне жаль и еще больше стыдно», — написал дипломат в Facebook.
Во вторник депутат ультраправой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки облил водой флаг Украины. Инцидент произошел во время попытки оппозиции заблокировать голосование по вопросу о предоставлении американским военным разрешения на использование двух аэродромов в стране. Депутаты от провластной партии «Свобода и солидарность» развернули флаг Украины, тогда Медвецки взял бутылку воды и начал поливать флаг, а затем державших его людей. Украинское посольство в Словакии в Facebook осудило этот поступок и потребовало извинений.
Глава МИД Словакии отметил, что инцидент произошел, когда сам он находился в Киеве на переговорах, и добавил, что Словакия приносит украинской стороне извинения по дипломатическим каналам. Корчок предположил, что причиной такого поступка стала «истерия», вызванная спорами вокруг оборонного соглашения с США. «Они превратились в драку между оппозицией и экстремистами в парламенте. ...Символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, перестали быть неприкосновенными», — написал он и пообещал по возвращении вместе с министром обороны провести в парламенте встречу с оппозицией.
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