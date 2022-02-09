Зеленский созывает выездное заседание СНБО в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет в Харькове в пятницу, сообщает пресс-служба Аппарата СНБО.

«Согласно решению президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)», — говорится в сообщении, обнародованном в среду.

По итогам заседания, ориентировочно в 17.30 в пятницу, ожидается брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.