МИД России посоветовал своим дипломатам покинуть Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство советует на время неосновным работникам своих посольств в Украине покинуть страну. Его слова цитируют росСМИ.

«Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей, — заявил Лавров. — МИД РФ советует неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну».

Он обосновал такую рекомендацию поведением стран Запада, которые эвакуируют свой дипперсонал из Киева.

«Мы же не знаем какие задумки у наших англо-саксонских коллег, раз они так поступают», — сказал Лавров.