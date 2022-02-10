МИД России посоветовал своим дипломатам покинуть Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ведомство советует на время неосновным работникам своих посольств в Украине покинуть страну. Его слова цитируют росСМИ.
«Россия не хочет никому угрожать, угрожают ей, — заявил Лавров. — МИД РФ советует неосновному персоналу дипмиссии РФ в Украине на время покинуть страну».
Он обосновал такую рекомендацию поведением стран Запада, которые эвакуируют свой дипперсонал из Киева.
«Мы же не знаем какие задумки у наших англо-саксонских коллег, раз они так поступают», — сказал Лавров.
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