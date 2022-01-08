Советники лидеров стран-участниц Нормандского формата на следующей неделе посетят Киев

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал визит в Украину советника канцлера ФРГ Йенса Плетнера и советника президента Франции Эммануэля Бонна на следующей неделе.

«За последние два дня провел звонок с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. После чего побеседовал с помощником государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид. Обсудили актуальную ситуацию вокруг украинских границ и аспекты безопасности», — написал Ермак на своей странице в Facebook в субботу.

Также Ермак сообщил, что на следующей неделе его коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата, приедут в Киев.

Как сообщалось, 4 января Ермак провел телефонные консультации с советниками канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.