Полиция вызывает на допрос бизнесмена Александра Ярославского по поводу смертельного ДТП

Полиция Харьковской области вызывает на допрос бизнесмена Александра Ярославского по поводу вчерашнего смертельного ДТП под Харьковом.
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД
Ярославский обозначен как «возможный участник» происшествия.
Следователи открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям УК.
В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что по данным СМИ Ярославский улетел из Украины в Лондон.
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