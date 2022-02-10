Полиция вызывает на допрос бизнесмена Александра Ярославского по поводу смертельного ДТП

Полиция Харьковской области вызывает на допрос бизнесмена Александра Ярославского по поводу вчерашнего смертельного ДТП под Харьковом.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД

Ярославский обозначен как «возможный участник» происшествия.

Следователи открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям УК.

В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что по данным СМИ Ярославский улетел из Украины в Лондон.