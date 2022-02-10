ЕС обещает Африке €150 млрд инвестиций

Евросоюз запустил инвестиционную программу «Африка — Европа» объемом €150 млрд с целью развития инфраструктуры африканских государств. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сенегале. Ее выступление транслировала пресс-служба ЕК.
«Я рада объявить, что сегодня мы выделили €150 млрд для программы „Африка — Европа“. Это первый региональный план, принятый в рамках европейской стратегии Global Gateway, — сказала председатель ЕК. — Global Gateway — это наша глобальная программа инвестиций, базирующаяся на общих ценностях, которые так важны для Европы и Африки. Речь идет об инвестициях в стратегическую инфраструктуру, в инфраструктуру промышленности, но также здравоохранения, образования и по делам молодежи».
Фон дер Ляйен призвала к созданию в Африке «общего пространства процветания и развития Европы и Африки». По ее словам, страны ЕС инвестируют в Африку в среднем €20 млрд в год.
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