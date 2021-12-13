Американцы недовольны тем, как Байден борется с инфляцией

Более двух третей американцев (69%) недовольны тем, как президент США Джо Байден противостоит ускорению инфляции в стране. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье вечером результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC.

Усилиями главы государства по борьбе с инфляцией, согласно исследованию, не удовлетворены 94% сторонников Республиканской партии, 71% независимых избирателей и более половины (54%) голосующих за демократов. Положительную оценку действиям Байдена в этом направлении дали лишь 28% жителей США. Не нравятся большинству американцев и предпринимаемые им меры по восстановлению экономики — негативно их оценили 57% участников опроса.

Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре. За месяц потребительские цены выросли на 0,8%, следует из данных, представленных в конце прошлой недели Министерством труда США.

Все меньшей поддержкой пользуются и меры президента в области борьбы с проявлениями насилия в стране. В настоящее время их одобряют 36% американцев, в то время как еще в октябре таковых было 43%. А уровень поддержки его мер по противодействию преступлениям с применением огнестрельного оружия опустился до 32%, с 39% в октябре.

Байден, по оценкам авторов исследования, несколько преуспел лишь в борьбе с пандемией — положительную оценку его работе на этом направлении дали 53% респондентов.

Опрос с участием 524 американских избирателей проводился с 10 по 11 декабря.