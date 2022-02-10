Путин прокомментировал свои слова об Украине и «красавице»

Президент России Владимир Путин заявил, что его слова об Украине и связанная с этим фраза «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — сказал он журналистам в Кремле.
Слова про Украину, минские соглашения и «красавицу» касались только того, что договоренности нужно выполнять. Об этом заявил президент России, отвечая на просьбу прокомментировать ответ украинского президента Владимира Зеленского на сказанную ранее главой российского государства фразу «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» в контексте якобы нежелания Киева исполнять минские соглашения.
«Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета Безопасности ООН, то все нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — сказал Путин.
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