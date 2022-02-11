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Reuters узнал, о чем 5 часов говорили Путин и Макрон

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Reuters узнал, о чем 5 часов говорили Путин и Макрон

Большую часть встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном Владимир Путин вспоминал о претензиях России к Западу со времен холодной войны, пишет Reuters со ссылкой на источники в окружении французского лидера.

«Путин представил ему пять часов исторического ревизионизма», — так описывает встречу один из собеседников Reuters. Встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона проходила с глазу на глаз в присутствии переводчика.

По словам второго собеседника, после переговоров Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, президент России показался ему «менее жестким и менее сосредоточенным на истории», чем в этот раз.

По словам собеседников Reuters, на встрече Путин говорил Макрону, что Запад нарушил обязательства перед Россией, начав расширение НАТО за счет государств постсоветского пространства.

По данным агентства, Путин неоднократно в ходе переговоров обращался к событиям 1997 года — тогда Польша, Венгрия и Чехия получили приглашения вступить в альянс. Путин заявил, что тем самым Запад совершил предательство, нарушив обещания не расширять НАТО.

Также Владимир Путин обратился и к истории Украины. Он охарактеризовал события 2014 года как переворот. Говоря об избрании Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году, Путин сказал, что «Зеленский контролируется США», пишет агентство.

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О том, что Путин считает расширение НАТО на восток нарушением обещаний, которые давались лидерами альянса, российский лидер неоднократно говорил и публично. В частности, именно этим он мотивировал начало переговоров с НАТО, США и Евросоюзом о «гарантиях безопасности» в Европе.

При этом лидеры стран НАТО неоднократно отрицали, что советскому руководству давались какие-либо гарантии.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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Пятница, 11 февраля 2022
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