Переговоры Блинкена и Лаврова в Женеве завершились, продлившись меньше запланированного

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве завершились, они продолжались 1,5 часа.

Ранее источники в российской делегации сообщали «Интерфаксу», что на встречу глав двух внешнеполитических ведомств было заложено 2 часа. Таким образом, переговоры продолжались меньше запланированного.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на российские проекты документов о «гарантиях безопасности».

Между тем, в преддверии переговоров Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.

Россия в середине декабря 2021 г. выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.