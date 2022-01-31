Лавров и Блинкен завтра проведут телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 1 февраля проведут телефонный разговор. Об этом сообщила ТАСС в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и других американских представителей о предстоящем контакте глав внешнеполитических ведомств двух стран.
«Очная встреча не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена», — сказала дипломат.
Ранее Нуланд заявила, что Лавров и Блинкен, вероятно, проведут переговоры на предстоящей неделе. В свою очередь российский министр в интервью радиостанциям сообщил, что новая российско-американская встреча состоится в ближайшие несколько недель.
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