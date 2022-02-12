Зеленский заявил о важности предотвращения дестабилизации внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности подготовки всех структур МВД для предотвращения дестабилизации внутри страны.
«Мы с вами понимаем, что любое наступление, любая оккупация начинается с дестабилизации внутри государства, с работы ДРГ», — сказал он в Херсонской области в субботу.
Зеленский отметил, что этому посвящены специальные учения подразделений МВД на границе со временно оккупированным Крымом, которые проходят в настоящее время. «На сегодня мы видим, что все прекрасно отрабатывается. В ближайшие дни будет продолжаться... Параллельно у нас будут проходить военные учения», — сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста об угрозе дестабилизации внутри страны, президент сказал: «Такие «сюрпризы (внутренние беспорядки — Ред.) могут быть. Мы должны рассчитывать на свои силы. Мы понимаем, что такие вещи могут быть без предупреждений, поэтому самое главное — чтобы мы были ко всему готовы. И именно это отрабатываем».
При этом Зеленский отметил соответствующую подготовку специалистов: «Я думаю, что наши специалисты, наши министерства, наши военные на очень серьезном уровне. Именно этот уровень они сегодня продемонстрировали».
Он также напомнил, что накануне состоялось выездное заседание СНБО в Харькове. «Никого не боимся, без паники, все под контролем», — заверил глава государства
Зеленский в субботу в Херсонской области наблюдал за специальными учениями подразделений МВД на границе со временно оккупированным Крымом.
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