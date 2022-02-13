В Донецкой области два человека погибли при стрельбе в кафе

Стрельба произошла на территории кафе в Донецкой области в ночь на воскресенье, два человека погибли, еще двое госпитализированы, стрелявшие задержаны, сообщила утром пресс-служба регионального управления полиции.
«Полиция Донбасса задержала двух мужчин из-за стрельбы в кафе. Событие произошло в Гранитном. В результате стрельбы погибли два человека, еще двоих с ранениями госпитализировали... Полиция начала расследование», — говорится в сообщении на сайте полиции Донецкой области.
Отмечается, что стрельба произошла в результате конфликта между посетителями заведения. На место выезжали сотрудники спецподразделения КОРД. По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство», «покушение на умышленное убийство» и «хулиганство».
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