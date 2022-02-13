Самолет SkyUP пришлось посадить в Кишиневе вместо Киева из-за запрета на вход в небо Украины

Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.

«В соответствии с требованиями владельца самолета самолет SkyUP UR-SQO, совершавший рейс из Фуншала (Мадейра, Португалия) в Борисполь, номер рейса PQ0902, был вынужден приземлиться в Кишиневе (Республика Молдова)», — сообщает SkyUP на своем сайте. Инцидент произошел 12 февраля, уточняет компания, которая сообщила о нем только сейчас. «Компания, предоставляющая самолет в лизинг, резидент Ирландии, информировала авиаперевозчика о немедленном запрете PQ0902 на вхождение самолета в украинское авиационное пространство», — сообщает SkyUP.

Ранее голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты в Украину, а также прекратила все полеты над воздушным пространством Украины.