В США считают, что вторжение в Украину может начаться «в любой день»

США не могут назвать точную дату вторжения РФ в Украину. Как заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день».

«Мы не можем предсказать точную дату», — указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. США считают, что вторжение, боевые действия со стороны России в Украине могут начаться в любой день. «То, что мы видим за последние 10 дней, так это наращивание сил и движение российских сил... рядом с границей с Украиной», — сказал Салливан.

Союзники США по НАТО согласны с выводами разведки США о том, что Россия готовит предлог для вторжения на Украину, заявил Салливан.

«У нас есть данные разведки, что Россия это активно планирует. И об этом говорим не только мы. Наши союзники по НАТО также заявили об этом. Они изучили данные разведки, сделали выводы об их достоверности и пришли к тому же выводу что и мы — мир должен быть готов к тому, что Россия создаст предлог, а затем перейдет к военным действиям».

Салливан добавил, что США распространяют данную информацию в расчете на то, что Россия откажется от данных планов, поскольку они были раскрыты.