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Украина получила от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

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Украина получила от Литвы зенитно-ракетные комплексы Stinger

Вооруженные силы Украины получили от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи, а также боеприпасы оборонного назначения.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, самолет с очередной партией военно-технической помощи приземлился в Украине в воскресенье. Также доставлено военное имущество и снаряжение для обеспечения нужд ВСУ, в частности, бронежилеты.

Ранее расширение военной помощи от Литвы для украинской армии анонсировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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В Минобороны напомнили, что в декабре 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи — партию бронежилетов и баллистических поясов. В 2017 году Литва решила предоставить Украине более 7 тыс автоматов Калашникова и около 2 млн патронов. В 2015-2016 годах Литва передала украинской армии пулеметы, амуницию и 150 тонн снаряжения.

Литва, отношения с Россией, Stinger
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Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

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писатель, психолог

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