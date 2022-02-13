В Пентагоне еще видят возможности для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины

Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны в Украине», — приводит его слова издание The Hill.

При этом он прокомментировал попытки стран Европы найти решение ситуации с Украиной.

«Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками — Ред.), но конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства», — отметил Кирби.

Он также повторил позицию США, что теперь военные действия в Украине могут начаться в любой день.