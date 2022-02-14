В СБУ расценивают нагнетание паники в Украине как волну гибридной войны

Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей, что является очередной мощной волной гибридной войны, говорится в заявлении Службы безопасности Украины, обнародованном на ее сайте в понедельник.
«Мы прекрасно понимаем мотивы нынешнего информационного нагнетания — посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан, расшатать наше единство. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора», — говорится в заявлении.
В СБУ отмечают, что фиксируют такие случаи и активно им противодействуют. «Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов», — подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в рамках своей компетенции постоянно анализируют различные сценарии развития событий и имеют четкий план действий на каждый из них, кроме того, готовы реагировать на ситуации не только по необходимости, а и на упреждение, что и делают.
«Однако сейчас стабильность и спокойствие в нашей стране зависит не только от власти, но и от взвешенных действий каждого украинца. Всем нам следует сохранять спокойствие и холодный разум, не поддаваться на провокации... Мы все должны мыслить критически и проверять любую информацию; руководствоваться данными официальных источников, а не анонимных; научиться отличать правду от фейков... И не забывать — сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас», — резюмировали в СБУ.
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