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Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
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Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев может отказаться от вступления в НАТО
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В МИД прокомментировали слова посла о том, что Украина готова рассмотреть отказ от членства в НАТО

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В МИД прокомментировали слова посла о том, что Украина готова рассмотреть отказ от членства в НАТО

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, вырваны из контекста, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он подчеркнул, что лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс.

«Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной срочной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины», — отметил Николенко.

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Ранее посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. «Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно», — подытожил дипломат.

НАТО, Вадим Пристайко, отношения с Россией
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